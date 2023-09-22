В Нью-Йорке школьный автобус попал в ДТП

Автобус, перевозивший школьный оркестр, съехал с проезжей части на обочину и перевернулся. Есть жертвы и многочисленные пострадавшие.

В американском штате Нью-Йорк в ДТП попал школьный автобус. Погибли по меньшей мере два человека. Десятки - серьёзно пострадали.

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Автобус вёз учеников средней школы Фармингдейл в музыкальный лагерь Грили, в Пенсильванию. На борту находились 44 пассажира. Это члены школьного оркестра и танцевального коллектива в сопровождении нескольких взрослых.

Близ города Вавайанда, в 30 минутах езды от пункта назначения, транспортное средство свернуло с шоссе на обочину и перевернулось. Жертвами ДТП стали руководитель оркестра и учительница.

Пятеро детей находятся в критическом состоянии. Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы десятки учеников.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность колеса.