Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

By Euronews

В римской клинике Сальватор Мунди в возрасте 98-ми лет скончался Джорджо Наполитано. 11-й президент Италии, он был первым экс-коммунистом, ставшим главой государства.

Пожизненный сенатор, Джорджа Наполитано он был единственным в новейшей истории страны президентом, переизбиравшимся на этот пост.

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"Великий итальянец, который достойно служил государству в качестве президента и прошёл все этапы его жизни - от Первой республики до наших дней Пьер Фердинанд Казини экс-спикер Палаты депутатов

"Великий итальянец, который достойно служил государству в качестве президента и прошёл все этапы его жизни - от Первой республики до наших дней", - написал о нём экс-спикер Палаты депутатов Пьер Фердинанд Казини.

В политических кругах его называли "король Джорджо" за значительное влияние. Не было по сути ни одного государственного поста, который бы он ни занимал: председатель Палаты депутатов, евродепутат, министр, президент.

Для многих на посту президента он был многолетним гарантом стабильности Италии в непростые времена. За годы своего президентства он назначил пять премьер-министров.