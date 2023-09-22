Сборной Франции по регби придётся туго без Дюпона

Французская сборная по регби теряет шансы на победу на домашнем чемпионате мира: её лучший игрок Анутан Дюпон получил травму и пропустит несколько игр.

Французская сборная по регби теряет шансы на победу на домашнем чемпионате мира: её лучший игрок Анутан Дюпон получил травму и пропустит несколько игр.

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Антуан Дюпон, капитан и звёздный игрок сборной Франции, возможно, не примет участие в домашнем чемпионате мира по регби из-за перелома лицевой кости во матча, в котором его команда разгромила Намибию со счётом 96:0. Йохан Дейзель из африканской команды получил красную карточку за грубый выпад.

Французские врачи подтвердили, факт перелома, но пока неизвестно, когда спортсмен сможет снова играть. Предполагается, что он пропустит следующие несколько игр.

Многие считают Дюпона лучшим игроком мира. Его отсутствие станет большим ударом по надеждам французов на победу в мировом первенстве.