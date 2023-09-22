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Британский монарх Карл III завершил государственный визит во Францию

Бордо, Франция
Бордо, Франция Авторское право Bob Edme/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Восторженный прием оказали Карлу III и его супруге королеве-консорту Камилле во французском Бордо, где проживает многочисленная британская община.

Карл III и его супруга королева-консорт Камилла завершили трехдневный государственный визит во Францию во всемирно известном винодельческом регионе Бордо.

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Монарх встретился с сотрудниками городской администрации и местными жителями, которые оказали гостям теплый прием. В Бордо проживает многочисленная британская община.

Bob Edme/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Мартийак, недалеко от БордоBob Edme/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Королевская чета также посетила виноградники, известные своим экологическим подходом к производству вина.

Визит британского монарха во Францию эксперты называют шагом к укреплению отношений между Лондоном и Парижем, которые последние годы были подорваны спорами из-за "брексита" и миграции.

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