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Албания надеется стать крупным поставщиком нефти в Европе

Город Берат
Город Берат Авторское право Euronews Albania
By Euronews Албания
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Правительство ожидает завершения решающих испытаний, которые покажут рентабельность обнаруженного месторождения.

Албания надеется к концу десятилетия стать крупным поставщиком нефти и газа. Источник углеводородов был обнаружен в горном массиве Шпираг на глубине более 6 километров. Исследования в этом районе ведутся уже давно. До нового года правительство рассчитывает получить результаты испытаний, которые прольют свет на перспективы разработки месторождения.

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Предварительные данные свидетельствуют о значительных объёмах нефти, которую можно добывать в Албании По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, корпорация Shell инвестирует 7 миллиардов евро на развитие инфраструктуры в районе Шпирага, если ожидания экспертов подтвердятся. 

Впрочем, в Shell происходящее комментируют сдержанно и подчеркивают, что все решения будут зависеть от данных, полученных в ходе предстоящих испытаний.

Правительство Албании заявляет о больших надеждах на получение значительного источника благосостояния для страны, который будет приносить миллионы долларов в год. Власти уже объявили о подготовке «Суверенного фонда» для этих средств.

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