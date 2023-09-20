By Euronews

Начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе военная операция, в результате которой в первые сутки есть погибшие и раненые, вызывает серьёзное беспокойство международного сообщества.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Франция призвала к проведению "срочного" заседания Совета Безопасности, чтобы принять к сведению "незаконное" и "неоправданное" наступление Баку в Нагорном Карабахе. Заседание может состояться уже в четверг, сообщили AFP два дипломатических источника.

РЕКЛАМА

В Ереване силам правопорядка пришлось сдерживать натиск людей, собравшихся у дома правительства, чтобы выразить недовольство действиями руководства страны по преодолению эскалации напряженности в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что "в настоящее время существует реальная опасность массовых беспорядков в Республике Армения. СНБ (Совет национальной безопасности) предпримет эффективные меры для поддержания конституционного порядка в стране".

Республика Армения не участвует в военных действиях, и я хочу еще раз заявить, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе Никол Пашинян премьер-министр Армении

По мнению Пашиняна, основная цель азербайджанского нападения - "втягивание Армении в военные действия".

По данным властей Нагорного Карабаха, за первые сутки военной операции Азербайджана погибли 27 человек, в том числе двое гражданских лиц, ранены более 200, в том числе дети. Семь тысяч жителей шестнадцати обстреливаемых районов были эвакуированы.

Азербайджан сообщает о двух погибших.

Мы наблюдали такие действия (Армении в Нагорном Карабахе - прим.ред.), как приведение частей в повышенную боеготовность, создание дополнительных частей по мобилизации, усиление разведки в отношении азербайджанской армии, проникновение в глубину наших позиций и повторное минирование разминированных участков, а также гражданских дорог с целью террористической провокации Анар Эйвазов глава пресс-службы Минобороны Азербайджана

Во вторник вечером Баку сообщил, что отбито 60 позиций. Президент Азербайджана призвал войска Нагорного Карабаха, который является международно признанной территорией Азербайджана с преобладающим армянским населением, сложить оружие, чтобы начать переговоры.

В Нагорном Карабахе утверждают, что в столице Степанакерте и других городах "интенсивному обстрелу" подвергается и гражданская инфраструктура. По словам местных властей, столкновения происходят "по всей линии соприкосновения" на этой территории, азербайджанцы применяют "артиллерию", ракеты, ударные беспилотники и авиацию.

В среду утром Россия в заявлении МИДа призвала "немедленно прекратить кровопролитие, прекратить боевые действия и остановить жертвы среди мирного населения".

Генеральный секретарь ООН призвал "немедленно прекратить боевые действия" и "строго соблюдать договор о прекращении огня 2020 года", а также "принципы международного гуманитарного права".