Рейды израильской армии в палестинских территория: есть убитые

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе перестрелки и беспорядков во время армейских рейдов в лагерях для беженцев на палестинских территориях.

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе военной операции Израиля на западном берегу реки Иордан и беспорядков в секторе Газа. Такие данные информагентства приводят со ссылкой на палестинских медиков.

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Израильские военные, согласно этим сведениям, провели рейды как минимум в двух лагерях для беженцев, где и были убиты пять человек и несколько десятков получили ранения. Ещё один палестинец был застрелен в ходе столкновений в секторе Газа.

Военные Израиля заявляют, что в одном лагере открыли огонь по человеку, который бросал в них взрывоопасные предметы во время рейда, а в другом была перестрелка, в ходе которой были убиты боевики группировки «Хамас». В ходе этой операции использовался ударный дрон. Никто из военнослужащих, согласно этим данным, не пострадал.