Брюссель и Пекин ссорятся по вопросам двусторонней торговли

By Euronews

Европейские компании, работающие в Китае, сталкиваются с проблемами из-за ужесточения законов в области национальной безопасности.

Европейские бизнесмены вновь выразили недовольство Китаем в связи с неопределенностью в том, что касается правил двусторонней торговли. В докладе Торговой палаты ЕС в Китае говорится, что новые законы Пекина в области национальной безопасности мешают иностранным компаниям свободно работать в стране. На встрече с китайскими делегатами в Пекине члены Палаты пожаловались на неоднозначные сигналы со стороны властей.

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Йенс Эскелунд, президент торговой палаты ЕС в Китае:"Вы не можете получить и то, и другое. Так что именно? Это ориентация на все более высокую степень национальной безопасности, ужесточение режимов регулирования, ориентация на самодостаточность, которую мы вынуждены были брать на себя за счет иностранных компаний, или же это сохраняющаяся твердая приверженность реформам и открытости? Наш вопрос - что это за отношения?".

Об этом на встрече в Пекине с китайскими чиновниками говорила и глава Комиссии ЕС по цифровым технологиям Вера Йоурова.

Напряженность между Брюсселем и Пекином нарастает и в связи с тем, что ЕС недавно начал расследование в отношении китайских электрокаров из-за масштабных госсубсидий на их производство. Пекин отвергает заявления Брюсселя о несправедливом субсидировании.

Mao Нин, представитель МИД КНР:"Меры, принимаемые ЕС, нарушают принципы рыночной экономики и правила международной торговли. Они не способствуют стабильности глобальной цепочки поставок в автомобильной промышленности и не отвечают ничьим интересам, включая ЕС. ЕС должен внимательно относиться к нуждам отрасли и обеспечивать справедливую, недискриминационную и предсказуемую рыночную среду для иностранных компаний".

И Брюссель и Пекин заявляют, что хотят установить равноправные и взаимовыгодные торговые отношения, однако сбалансировать свободный бизнес спротивоположными подходами к регулированию оказывается крайне сложно.