Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Он впервые выступит на ней лично.

В Нью-Йорке, в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начинается неделя высокого уровня — комплекс мероприятий и переговоров с участием президентов, глав правительств и министров иностранных дел десятков государств.

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В этом году основные дискуссии развернутся вокруг войны в Украине и развития стран Глобального Юга.

Накануне в США прибыл президент Украины Владимир Зеленский — прямо из аэропорта он отправился в больницу, где украинские военные проходят лечение и реабилитацию.

Украинский лидер впервые выступит на Генассамблее лично, а позже встретится с президентом США Джо Байденом, другими мировыми лидерами, представителями Конгресса и американскими бизнесменами.

Как писал Politico, Зеленский будет преследовать в Нью-Йорке две цели: заручиться поддержкой предложенной им "формулы мира" и найти решение кризиса продовольственной безопасности.

Ожидается, что Владимир Зеленский также выступит на заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине. Это уже раскритиковала Москва: поспред России при ООН Василия Небензя заявил, что встреча Совбеза с участием Зеленского будет "очередным шоу".

При этом президент США Джо Байден будет единственным из присутствующих на переговорах лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН. Глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин не приедут на Генассамблею так же, как и на недавний саммит G20, президент Франции Эммануэль Макрон готовится к визиту в Париж британского короля Карла III, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак после публикации низкого рейтинга своей партии, вероятно, решил сконцентрироваться на внутренних проблемах — премьер королевства пропускает неделю высокого уровня впервые за десять лет, до Сунака в 2013 году в Нью-Йорк не приезжал только Дэвид Кэмерон.

Накануне ООН поприветствовала успехи в налаживании отношений между США и Ираном: в понедельник стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились об обмене заключенными в формате "5 на 5".