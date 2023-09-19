Беспилотники с ИИ обнаруживают и отслеживают лесные пожары

By Euronews

В датском Ольборге беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, обнаруживают лесные пожары и проводят их мониторинг в режиме реального времени.

Технология Robotto была создана в 2018 году. Импульсом послужили рекордные пожары в Греции, Швеции и Калифорнии, которые произвели на основателей стартапа сильное впечатление.

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Так родилась идея квадрокоптера, которые взлетает и летит автономно, методично прочесывая заранее заданную территорию. Он оснащен тепловизионной камерой, отправляющей данные на блок обработки ИИ.

Обычно, когда пожарные выезжают на вызов, они используют карты 12-часовой или даже 24-часовой давности. Это означает, что каждый раз, когда они выезжают на операцию, им необходимо получить общую картину и на её основе строить реальную борьбу с огнём. Поэтому первые мгновения лесного пожара имеют решающее значение, чтобы убедиться, что возгорание не выходит из-под контроля. С помощью нашей технологии пожарные могут получить мгновенный обзор того, где находится пожар, насколько он велик, где он наиболее интенсивен, и затем распределить ресурсы Кеннет Ричард Гайпель соучредитель и генеральный директор компании Robotto

Пока не все препятствия к эксплуатации дрона сняты: нынешние правила ЕС в отношении беспилотников представляют собой проблему, поскольку в большинстве случаев не разрешается летать за пределами визуальной прямой видимости, отмечает Гайпель.

Технологию уже вовсю использует элитное подразделения по борьбе с лесными пожарами GRAF в Каталонии. Его сотрудники помогали Robotto в испытаниях.

Для демонстрации технологии компания Robotto вывела один из своих беспилотников в небольшой лесной массив на окраине датского города Ольборг в северной Ютландии. В течение нескольких минут искусственный интеллект беспилотника определил, что на месте кемпинга разведен небольшой костер.

Тушение пожаров не единственная область применения новой технологии, созданной Ольборгским университетом. В этом году её планируют использовать для обнаружения и мониторинга коал в Австралии и предотвращения браконьерства в Уганде.

В Таиланде эта система в настоящее время используется Всемирным фондом дикой природы (WWF) для обнаружения и отслеживания стад бродячих слонов и предотвращения конфликтов между человеком и дикими животными.