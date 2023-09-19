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Главы МВД Италии и Франции обсуждают миграционный кризис на Лампедузе

Мигранты прибывают на Лампедузу, за их высадкой наблюдают туристы. 18 сентября 2023.
Мигранты прибывают на Лампедузу, за их высадкой наблюдают туристы. 18 сентября 2023. Авторское право Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
By Euronews
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прибыл в Рим на переговоры со своим итальянским коллегой Маттео Пьянтедози. Стороны обсуждают миграционный кризис на Лампедузе.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приехал в Рим, чтобы обсудить разворачивающийся на Лампедузе миграционный кризис со своим итальянским коллегой Маттео Пьянтедози. Оба политика заявили, что планируют укрепить безопасность границы ЕС и бороться с контрабандистами, нелегально перевозящими людей из Туниса.

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Евросоюз пока не решил, что делать с мигрантами, которые тысячами прибывают на этот маленький итальянский остров каждую неделю. В ООН призвали Брюссель заниматься совместной работой, а не политикой.

"Всё настолько политизировано, что политики ищут быстрые решения, лозунги, чтобы сказать: "Мы держим это под контролем". Это так не работает. Мы должны объяснить обществу, что это сложные вопросы, которые требуют времени, ресурсов и разных решений, но это единственный путь. Кстати, он возможен. Нет вторжения. Нет катастрофы. Это возможно, но страны должны работать вместе", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Только на прошлой неделе на Лампедузу с её 6-тысячным населением прибыли более 11 тысяч мигрантов. Итальянское правительство пытается противостоять их наплыву: в понедельник кабинет министров распорядился создать больше центров временного содержания для мигрантов, которым было отказано в убежище, а также увеличить максимальное время их содержания в заключении с четырех до 18 месяцев.

Перед вылетом в Рим Жеральд Дерманен подчеркнул, что у Франции "нет планов" принимать мигрантов с Лампедузы. "Нельзя давать мигрантам понять, что их в любом случае примут. Если это нелегальная иммиграция, то нет", — сказал глава французского МВД.

Тем не менее не все его парижские коллеги придерживаются того же мнения. Так министр иностранных дел Катрин Колонна пообещала, что Франция примет участие в распределении мигрантов, о том же говорил официальный представитель правительства Оливье Веран.

На прошлой неделе об отказе принимать нелегальных мигрантов из Италии заявила Германия. Правда, уже через три дня в Берлине передумали и пообещали возобновить добровольный прием просителей убежища.

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