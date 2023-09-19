Главы МВД Италии и Франции обсуждают миграционный кризис на Лампедузе

By Euronews

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прибыл в Рим на переговоры со своим итальянским коллегой Маттео Пьянтедози. Стороны обсуждают миграционный кризис на Лампедузе.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приехал в Рим, чтобы обсудить разворачивающийся на Лампедузе миграционный кризис со своим итальянским коллегой Маттео Пьянтедози. Оба политика заявили, что планируют укрепить безопасность границы ЕС и бороться с контрабандистами, нелегально перевозящими людей из Туниса.

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Евросоюз пока не решил, что делать с мигрантами, которые тысячами прибывают на этот маленький итальянский остров каждую неделю. В ООН призвали Брюссель заниматься совместной работой, а не политикой.

"Всё настолько политизировано, что политики ищут быстрые решения, лозунги, чтобы сказать: "Мы держим это под контролем". Это так не работает. Мы должны объяснить обществу, что это сложные вопросы, которые требуют времени, ресурсов и разных решений, но это единственный путь. Кстати, он возможен. Нет вторжения. Нет катастрофы. Это возможно, но страны должны работать вместе", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Только на прошлой неделе на Лампедузу с её 6-тысячным населением прибыли более 11 тысяч мигрантов. Итальянское правительство пытается противостоять их наплыву: в понедельник кабинет министров распорядился создать больше центров временного содержания для мигрантов, которым было отказано в убежище, а также увеличить максимальное время их содержания в заключении с четырех до 18 месяцев.

Перед вылетом в Рим Жеральд Дерманен подчеркнул, что у Франции "нет планов" принимать мигрантов с Лампедузы. "Нельзя давать мигрантам понять, что их в любом случае примут. Если это нелегальная иммиграция, то нет", — сказал глава французского МВД.

Тем не менее не все его парижские коллеги придерживаются того же мнения. Так министр иностранных дел Катрин Колонна пообещала, что Франция примет участие в распределении мигрантов, о том же говорил официальный представитель правительства Оливье Веран.

На прошлой неделе об отказе принимать нелегальных мигрантов из Италии заявила Германия. Правда, уже через три дня в Берлине передумали и пообещали возобновить добровольный прием просителей убежища.