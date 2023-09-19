Байден в ООН: "России необходимо дать отпор"

By Euronews

В Нью-Йорке проходит общеполитическая дискуссия в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Одним из первых перед собравшимися выступил президент США Джо Байден. Война в Украине, изменение климата и достижение целей устойчивого развития стали главными темами его речи.

Президент США Джо Байден призвал мировых лидеров противостоять российской агрессии и далее оказывать поддержку Украине.

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Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что если мировое сообщество не даст отпор Москве, ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности.

"Россия считает, что мир устанет и позволит ей нападать на Украину без последствий. Но я спрошу вас: если мы откажемся от основных принципов ради умиротворения агрессора, может ли хоть одно государство ООН чувствовать себя уверенно, в безопасности? Если мы позволим расчленить Украину, будет ли независимость других государств защищена? Я предполагаю, что это не так", - сказал президент Байден.

О других глобальных кризисах в своей речи упомянул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Наш мир становится неспокойным. Растет геополитическая напряженность. Глобальных вызовов всё больше. И мы, похоже, не в состоянии объединиться, чтобы ответить на них. Мы противостоим множеству экзистенциальных угроз: от климатического кризиса до разрушительных технологий. И всё это в период хаотических перемен", - отметил генсек ООН.

Дебаты в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи ООН продлятся до 26 сентября.