By Andrew Naughtie, Euronews

Известные во всем мире боевые самолёты Gripen обладают возможностями, которые так необходимы ВСУ в продолжаюшемся контрнаступлении против российских сил.

Долгое время Киев пытался заполучить истребители F-16 от США и других стран-членов НАТО - тщетно. Но совсем скоро на вооружении украинской армии могут появиться другие современные боевые самолёты.

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Сообщается, что правительство Швеции рассматривает возможность отправки украинцам истребителей "Грипен" (Gripen) местного производства на помощь в борьбе с Россией.

И хотя вступление Швеции в НАТО всё ещё зависит от мнения Венгрии и Турции (остальные члены альянса не против её членства в альянсе), шведские ВВС уже обучают украинских лётчиков пилотированию своих самолётов.

В августе на пресс-конференции после встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном президент Украины Владимир Зеленский назвал Gripen "гордостью Швеции" , добавив: "Я твёрдо уверен, что Gripen может сделать нашу свободу гораздо более защищённой".

После длительных попыток убедить США дать разрешение на передачу F-16 своим европейским союзникам перспектива поставки Gripen весьма заманчива для ВСУ, которые уже четвёртый месяц ведут контрнаструпление на позиции российских войск на юго-востоке своей страны.

Десятилетиями Швеция строго придерживалась принципа военного нейтралитета. Хотя ещё во время холодной войны страна беспокоилась за свои рубежи из-за действий СССР в Балтийском регионе и поэтому создала мощный оборонительный потенциал. Это сделало северное государство крупным экспортёром военной техники.

И Gripen - один из самых устрашающих его продуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. Jonas Ekstromer/AP

Производимый аэрокосмическим гигантом СААБ Авионикс (Saab AB), многоцелевой истребитель Gripen имеет определённые преимущества перед F-16. Военные эксперты считают этот самолёт особенно подходящим для ведения боя в небе над Украиной.

Во-первых, он был разработан с учётом особенностей противника. Как поясняет британский оборонный аналитический центр RUSI, истребитель "явно предназначен для противодействия российским ЗРК (зенитно-ракетным комплексам) и скоростным реактивным самолётам, стоящим на вооружении ВС РФ, поскольку летает низко и имеет систему электронного противодействия". Ещё одно важное преимущество: "он прост в техобслуживании и может эксплуатироваться с мобильных баз, установленных на транспортных стредствах".

Кроме того, Gripen способен взлетать и садиться на повреждённые взлетно-посадочные полосы и даже обычные дороги. Ему не обязательно каждый раз возвращаться на хорошо оборудованную авиабазу для обслуживания: это может осуществлять небольшой наземный экипаж.

Фактически, он специально разработан для быстрого запуска рассредоточенными силами в тяжёлых условиях.

Это может иметь большое значение для ВСУ, чьи даже удалённые от линии фронта позиции постоянно подвергаются мощным ударам российской артиллерии. И хотя передача F-16 от некоторых европейских стран была одобрена, перспектива того, что другой поставщик может предложить более универсальный самолет, является заманчивой.

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Важно и то, что поставки Gripen могут задать совершенно иной тон дискуссиям, которые ведут о ситуации в Украине мировая общественность и СМИ.

Этим летом в ряде европейских и американских изданий появились материалы, в которых неназванные чиновники из западных стран, в частности из США, выражали свою обеспокоенность тем, что контрнаступление Украины до сих пор не переломило ход войны против России.

Киев изо всех сил старается опровергнуть эти утверждения, при этом прямо указывая на то, какие вооружения ей нужны от Запада. Вдобавок, украинское военное руководство громко и вовсеуслышанье докладывает об успехах на поле боя. Пример: недавние удары крылатыми ракетами по российским кораблю и подводной лодке в порту Севастополя.

Хвастаясь тем, что оба судна, по всей видимости, получили повреждения, и не подлежат восстановлению, украинские военные подтвердили, что атака осуществлялась британским ракетным комплексом Storm Shadow.

Так Киев проводит прямую линию между военной помощью Запада и своими успехами в военных действиях. Получение одного из лучших в мире истребителей из страны, которая вступает в НАТО, что само по себе является прямым следствием войны, без сомнений, укрепит впечатление того, что Украина твердо опирается на поддержку Запада, какой бы сложной ни была реальность на местах.