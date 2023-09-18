Украинские войска прорвали линию российской обороны в районе Бахмута - генерал Сырский

By Euronews

После освобождения двух ключевых деревень в районе Бахмута "линия вражеской обороны была прорвана"

ВСУ прорвали российскую линию обороны под Бахмутом. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он добавил, что в результате боев за Андреевку и Клещеевку были разбиты три российских войсковых бригады.

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Ранее теперь уже бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что на прошлой неделе ВСУ освободили 2 квадратных километра возле Бахмута и более пяти квадратных километров на южном фронте.

Маляр - одна из шести замов министра обороны, которые были уволены после отставки Алексея Резникова на фоне коррупционных скандалов ведомстве.

Клещеевка и Андреевка — села, расположенные к югу от Бахмута, которые военные эксперты называют "ключами" к самому городу.

Между тем в министерстве обороны России утверждают, что действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией в Донецкой области "были отражены шесть атак противника, в том числе районе населенного пункта Клещеевка".