Грибы и артишоки на бывших землях Каморры

By Euronews

На месте незаконной свалки, где сжигали мусор под открытым небом, теперь выращивают грибы и артишоки. Эта земля несколько лет назад была конфискована у клана Казалези и позже передана социальному кооперативу.

В самом сердце "Страны пожаров" в итальянском регионе Кампания, на территории, где неаполитанская Каморра раньше устраивала незаконные свалки и сжигала мусор, теперь - оплот свободной и комфортной жизни.

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Terra Felix (в переводе с латинского - "Плодородная земля") - это социальный кооператив, работающий в провинции Казерта уже более 10 лет.

Четыре года назад государство передало кооперативу несколько объектов недвижимости и 12 гектаров земли, которые были конфискованы у одного из кланов Каморры - Казалези.

Ранее невозделанные и заброшенные земли постепенно обретают новую жизнь благодаря культивированию кардона, испанского артишока, который не только повышает плодородие почвы, но и способствует выращиванию грибов.

"Мы являемся социальным кооперативом. У нас есть моральный долг, который прописан в нашем уставе: мы должны работать над созданием возможностей для уязвимых слоев населения. Когда мы планируем новый проект, то в первую очередь думаем о том, чтобы в нем участвовали именно эти люди, а потом уже обо всем остальном", - рассказывает один из членов кооператива Франческо Паскале.

Несколько недель назад, 15 августа, здесь случился сильный пожар.

Лука Паламара, корреспондент Euronews: "Это результат поджога, уничтожившего семь гектаров Terra Felix. Очевидно, кто-то не хочет, чтобы эта земля снова стала плодородной, но жители этих мест продолжают обрабатывать свою землю."

В Terra Felix все делается с прицелом на будущее. Датчики влажности и температуры в теплицах автоматически активируют необходимое количество воды для производства тонны грибов в месяц (при полной загрузке). Пройден большой путь, но многое еще предстоит сделать.

"Мы делаем всё возможное, чтобы раскрыть красоту этой земли, и показать, что может дать людям наша Terra Felix", - говорит Франческо Паскале.

Как говорят в кооперативе, главное сделать первый шаг и не останавливаться на достигнутом, вопреки трудностям.