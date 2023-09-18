Марин Ле Пен и Маттео Сальвини заявили о сотрудничестве

By Euronews

Чуть меньше чем за год до выборов в Европарламент Марин Ле Пен и Маттео Сальвини объявили, что будут держаться "единым фронтом". Лидеров правых партий Франции и Италии объединяет желание остановить нелегальную иммиграцию в Европу.

Ультраправые Европы объединяются: за год до выборов в Европарламент лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен посетила съезд итальянской "Лиги", воглавляемой министром инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, в Понтиде.

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Ле Пен и Сальвини объявили, что выступают "единым фронтом", и много говорили о миграционной политике.

"Мы защищаем наши народы от сегодняшней волны миграции. Давайте защищать их так, как блестяще, с таким мужеством и боеспособностью это делал Маттео Сальвини, когда у него была такая возможность. Сальвини впечатляюще сократил приток мигрантов", — заявила Марин Ле Пен.

"По поводу иммиграции добавить особо нечего. Я делал, делаю и буду делать, и все вместе мы сделаем всё, что разрешено демократией, чтобы остановить иммиграцию, которая может привести к катастрофе", — ответил ей Маттео Сальвини.

Французские аналитики отмечают, что Маттео Сальвини нуждается в Марин Ле Пен больше, чем она в нем. Несмотря на то, что Ле Пен сейчас в оппозиции, а Сальвини занимает пост в правительстве, лидера "Национального объединения" видят следующим президентом Франции более 60% французов — это данные недавнего опроса телеканала BFM TV. В то время как "Лигу" Сальвини поддерживают около 7% итальянцев — в разы меньше, чем "Братьев Италии" Джорджи Мелони.