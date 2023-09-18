By Euronews

Производители зерна и другой сельскохозяйственной продукции Болгарии вышли на общенациональную акцию протеста после решения Национального собрания страны снять запрет на импорт зерна из Украины.

После того как болгарские законодатели приняли решение отменить запрет на импорт украинского зерна с 15 сентября, фермеры страны вышли на общенациональную акцию протеста.

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Утром в понедельник производители зерновых и их сторонники с помощью агротехники блокировали дороги более чем в 50 местах по всей стране. В их числе автомагистраль Бургас - Варна.

К протесту присоединились виноделы, пчеловоды и фермеры, выращивающие фрукты и овощи.

"Почему наша страна позволяет турецкому мусору попадать на наш рынок в виде винограда и обрушивать мои цены, когда у меня даже нет субсидий?", - задаётся вопросом винодел Мартин Пенчев.

Протестующие перекрыли дороги в центральной части Болгарии, несмотря на противодействие со стороны полиции.

"Мы протестуем против импорта зерна, молока, фруктов и овощей. Это протест всей сельскохозяйственной отрасли страны, а не только производителей зерна", - подчёркивает участник акции животновод Цанко Цанев.

Это протест всей сельскохозяйственной отрасли страны, а не только зернопроизводителей Цанко Цанев участник акции протеста, животновод

Дорога к мосту через Дунай на границе с Румынией также была блокирована техникой. Фермеры заявили, что они оскорблены тем, что премьер-министр страны назвал их террористами.

"Протесты сегодня, похоже, связаны с проблемами, которые уже решены, или с требованиями, которые не могут быть выполнены так, как они хотят, потому что не могут быть соблюдены установленные сроки", - заявил болгарский премьер Николай Денков.

Помимо прекращения импорта из Украины, фермеры требуют от государства дополнительного финансирования.

Ожидается, что во вторник протестующие со всей Болгарии соберутся на общенациональную акцию протеста в столице страны Софии.