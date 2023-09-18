Лампедуза: высокие гости уехали, прибыли новые мигранты

После отъезда с Лампедузы глав Европейской комиссии и правительства Италии остров принял более сотни мигрантов.

После визита на Лампедузу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони на острове высадились больше 170 мигрантов.

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Первой после отъезда высоких гостей прибыла лодка с 33 пассажирами. На ней на европейский континент прибыли 32 мужчины и одна женщина.

Позже группу из 144 нелегальных мигрантов, в которой были и дети, доставили в порт Лампедузы сотрудники Финансовой гвардии Италии.

Новые меры по борьбе с нелегальной миграцией

Новый комплекс мер в связи с увеличением числа мигрантов, прибывающих к итальянским берегам, - таков ответный шаг Джорджи Мелони в решении этой проблемы после критики со стороны политических оппонентов, обвиняющих её в неправильном подходе к кризису.

Согласно новому указу, нелегальные мигранты будут содержаться в центрах приема дольше, до 18 месяцев, прежде чем будут репатриированы, если не смогут претендовать на убежище. По всей стране будут открыты новые учреждения.

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пригласила на Лампедузу сама Джорджа Мелони, чтобы "лично увидеть и осознать всю серьезность ситуации, в которой оказалась Италия, подтолкнуть ЕС к оказанию дополнительной помощи и ускорить реализацию недавнего соглашения с Тунисом".

Тем самым Мелони пытается доказать, что правящая коалиция по-прежнему едина, несмотря на слухи о том, что в правительстве произошли разногласия из-за неспособности сдержать поток мигрантов. Это может подорвать не только стабильность партии Мелони, которая была одним из главных её предвыборных обещаний, но и подорвать стабильность итальянского правительства".