Землетрясение в Италии: серьезных разрушений нет

By Euronews

В провинции Флоренция произошло землетрясение магнитудой 4,8.

На Апеннинах произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр, по данным итальянского института геофизики и вулканологии, находился недалеко от Марради, в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

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Пожарно-спасательные службы получили множество звонков от обеспокоенных граждан, увидевших трещины в своих домах.

Сообщений о жертвах и серьезном ущербе не поступало. В качестве меры предосторожности мэры некоторых городов решили закрыть школы.