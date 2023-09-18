EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Землетрясение в Италии: серьезных разрушений нет

Архив
Архив Авторское право Luca Moggi/Luca Moggi/LaPresse
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В провинции Флоренция произошло землетрясение магнитудой 4,8.

На Апеннинах произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр, по данным итальянского института геофизики и вулканологии, находился недалеко от Марради, в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

РЕКЛАМА

Пожарно-спасательные службы получили множество звонков от обеспокоенных граждан, увидевших трещины в своих домах.

Сообщений о жертвах и серьезном ущербе не поступало. В качестве меры предосторожности мэры некоторых городов решили закрыть школы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Марин Ле Пен и Маттео Сальвини заявили о сотрудничестве

"Пора перейти от слов к делу"

Лампедуза: глава ЕК предложила "общеевропейский план" решения миграционной проблемы

Италия Европа Землетрясение