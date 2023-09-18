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Эритрейцы решали свои проблемы в Штутгарте

Полиция после беспорядков в Штутгарте
Полиция после беспорядков в Штутгарте Авторское право Jason Tschepljakow/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Кнарик Хачатрян
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Сторонники и противники нынешнего правительства Эритреи столкнулись на фестивале в Штутгарте. Десятки людей ранены, в том числе полицейские.

Десятки людей, в том числе 26 полицейских, получили ранения после вспышки насилия на эритрейском культурном фестивале в Штутгарте. 228 человек арестованы.

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По версии следствия, столкновения произошли между сторонниками и противниками нынешнего правительства Эритреи. Собрания обеих групп были разрешены одновременно и в одном и том же месте. Власти настаивают, что "не было никаких признаков того, что такое насилие или беспорядки могут произойти".

Полиция отреагировала быстро и оказалась меж двух огней. Стражи порядка подчеркивают, что "насилие было в первую очередь направлено эритрейцами друг против друга, а но они стояли между ними".

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