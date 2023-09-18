В Болгарии нашли обломки военного беспилотника

By Euronews

У берегов Болгарии обнаружили обломки военного беспилотника с похожим на взрывчатку предметом. Это произошло в 60 км к северу от курортной Варны.

В Болгарии обнаружили обломки военного беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпас. Они плавали в воде, у причала в селе Тюленово — примерно в 60 км к северу от Варны и в 30 км к югу от границы с Румынией.

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Сейчас фрагменты дрона изучают болгарские военные. Официальных данных об их происхождении пока нет. Как пишут местные СМИ, предполагается, что беспилотник либо упал с неба, либо его части принесло морем.

Ранее в сентябре обломки упавшего дрона три раза находили на северо-востоке Румынии — тогда власти предположили, что они оказались на территории страны после атаки российской армии на украинские порты вблизи города Измаил в Одесской области.

Похожую атаку российские войска совершили и в ночь на понедельник.