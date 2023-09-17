В ливийской Дерне загрязненной водой отравились 150 детей

By Euronews

В пострадавшем от наводнения ливийском городе Дерна загрязненной водой отравились не менее 150 детей. Власти призывают жителей не пользоваться колодцами.

Не менее 150 детей отравились загрязненной водой в ливийском городе Дерна, который сильнее всего пострадал от разрушительного наводнения на востоке страны.

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Министр по вопросам окружающей среды заседающего в Триполи правительства национального единства призвал жителей города не пользоваться колодцами.

Органы здравоохранения проводят в Дерне работы по дезинфекции для профилактики распространения болезней.

Многих погибших в городе хоронят в братских могилах вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая предупреждает об угрозе загрязнения водоёмов рядом с такими захоронениями.

Кладбище в Дерне Yousef Murad/AP

Поиски пропавших без вести, число которых, по данным ООН, превышает 10 тысяч человек, продолжаются.

В воскресенье представители правительства национального единства заявили, что наводнение в Дерне унесло жизни 3252 человек, в то время как по данным представительства ООН в стране, число жертв превышает 11 300.

Ранее мэр города предположил, что погибших может быть гораздо больше - свыше 20 тысяч.

В пятницу СМИ сообщили о гибели мальтийского волонтера в ходе поисково-спасательной операции в Дерне. Власти Мальты направили в Дерну команду из 73 человек на следующий день после известий о катастрофическом наводнении в Ливии.