By Euronews

Председатель ЕК прибудет на Лампедузу в ближайшее время. 8500 мигрантов прибыли на остров на лодках в последние дни.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время посетит итальянский остров Лампедуза, куда в последние дни прибыли тысячи мигрантов. Глава ЕК приняла приглашение премьер-министра Италии Джорджия Мелони, которая ранее попросила содействия Брюсселя в разрешении кризиса. На этой неделе в течении трех суток на маленький остров, расположенный в 145 км от Туниса, прибыли 8500 человек.

РЕКЛАМА

Джорджия Мелони анонсировала, что итальянское правительство намерено принять срочные меры.