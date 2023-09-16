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Срочная новость. Урсула фон дер Ляйен приняла приглашение Джорджии Мелони посетить Лампедузу

Тысячи людей прибыли на Лампедузу
Тысячи людей прибыли на Лампедузу Авторское право Cecilia Fabiano/LaPresse
By Euronews
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Председатель ЕК прибудет на Лампедузу в ближайшее время. 8500 мигрантов прибыли на остров на лодках в последние дни.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время посетит итальянский остров Лампедуза, куда в последние дни прибыли тысячи мигрантов. Глава ЕК приняла приглашение премьер-министра Италии Джорджия Мелони, которая ранее попросила содействия Брюсселя в разрешении кризиса.  На этой неделе в течении трех суток на маленький остров, расположенный в 145 км от Туниса, прибыли 8500 человек. 

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Джорджия Мелони анонсировала, что итальянское правительство намерено принять срочные меры.

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