EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Министры финансов ЕС согласовали бюджетные правила

Заседание Ecofin в Испании
Заседание Ecofin в Испании Авторское право MIGUEL RIOPA/AFP or licensors
By Андрей Позняков
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard

Группа Ecofin договорилась о плане реформирования бюджетных правил Евросоюза до конца года.

Министры финансов Европейского Союза в субботу поддержали предложенный проект обновления бюджетных правил блока. Таким образом они надеются сбалансировать изменение долговых обязательств и инвестиций. При этом должны быть учтены особенности стран при сохранении общего равенства. Участники встречи Ecofin положительно оценили её результаты.

РЕКЛАМА
Это помогло нам провести переоценку того, как сохранять традиционную открытость ЕС и одновременно укреплять нашу экономическую устойчивость, как сохранить наше положение на мировом рынке и оставаться конкурентоспособными.
Валдис Домбровскис
исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Правила ЕС устанавливают потолок бюджетного дефицита в 3% ВВП, а также ограничивают государственный долг на уровне 60% ВВП. Эти показатели были превышены из-за пандемии и кризиса цен на энергоносители. Еврокомиссия пытается обновить систему с учетом различий в экономических показателях стран-членов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Конференция в Эшториле: "Поговорим о людях"

Ставки останутся высокими столько, сколько необходимо - глава ЕЦБ

Южная Италия станет богаче Германии и Франции, утверждает партия Мелони

Валовой внутренний продукт Экономика Пакт о стабильности