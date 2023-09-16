Министры финансов ЕС согласовали бюджетные правила

Группа Ecofin договорилась о плане реформирования бюджетных правил Евросоюза до конца года.

Министры финансов Европейского Союза в субботу поддержали предложенный проект обновления бюджетных правил блока. Таким образом они надеются сбалансировать изменение долговых обязательств и инвестиций. При этом должны быть учтены особенности стран при сохранении общего равенства. Участники встречи Ecofin положительно оценили её результаты.

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Это помогло нам провести переоценку того, как сохранять традиционную открытость ЕС и одновременно укреплять нашу экономическую устойчивость, как сохранить наше положение на мировом рынке и оставаться конкурентоспособными. Валдис Домбровскис исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Правила ЕС устанавливают потолок бюджетного дефицита в 3% ВВП, а также ограничивают государственный долг на уровне 60% ВВП. Эти показатели были превышены из-за пандемии и кризиса цен на энергоносители. Еврокомиссия пытается обновить систему с учетом различий в экономических показателях стран-членов.