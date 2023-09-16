В Европе прошли акции памяти Махсы Амини

Умершую после задержания год назад женщину вспоминают как символ иранского сопротивления.

В Европе прошли акции памяти иранки Махсы Амини, с гибели которой началась серия массовых протестных выступлений в Исламской республике. Она умерла год назад под стражей после задержания сотрудниками полиции нравов. 22-летнюю женщину обвиняли в нарушении правил ношения хиджаба.

РЕКЛАМА

В центре Лондона, Парижа, Рима и Вены собрались сотни людей, чтобы выразить солидарность с протестным и продемократическим движением в Иране.

Во французской столице в акции приняла участие мэр города Анн Идальго. Она объявила, что один из скверов Парижа назван в честь Амини как героини иранского сопротивления.

В Риме демонстранты пришли к зданию посольства Ирана под лозунгом протестного движения: «Женщины, жизнь, свобода». Этот же слоган звучал и у диппредставительства Исламской республики в Вене, где сотни людей с национальными флагами повторяли имя Махсы Амини, ставшей символом борьбы с клерикализацией общества и теократической диктатурой.