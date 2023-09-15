By Euronews

Трех игроков резервной команды клуба "Реал Мадрид" задержали за распространение эротического видео с участием 16-летней девушки. В полицию обратилась мать несовершеннолетней.

Три молодых игрока резервной команды клуба "Реал Мадрид" были задержаны за распространение эротического видео с участием 16-летней девушки. У них конфисковали мобильные телефоны, после чего отпустили. В отношении четвертого игрока пока ведется расследование. Имена фигурантов дела не называются.

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Как сообщают испанские СМИ, видео, о котором идет речь, записал в июне на Канарских островах один из задержанных, а затем распространил среди своих коллег. Есть сообщения, что запись пересылалась и среди игроков основного состава клуба.

Узнав о существовании видео, мать несовершеннолетней подала жалобу в полицию. Началось расследование.

Участникам скандала грозит от трех месяцев до года тюремного заключения.