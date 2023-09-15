EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Трех игроков "Реала" задержали за распространение эротического видео с 16-летней девушкой

Флаг клуба "Реал Мадрид"
Флаг клуба "Реал Мадрид" Авторское право Hassan Ammar/AP Photo
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard

Трех игроков резервной команды клуба "Реал Мадрид" задержали за распространение эротического видео с участием 16-летней девушки. В полицию обратилась мать несовершеннолетней.

Три молодых игрока резервной команды клуба "Реал Мадрид" были задержаны за распространение эротического видео с участием 16-летней девушки. У них конфисковали мобильные телефоны, после чего отпустили. В отношении четвертого игрока пока ведется расследование. Имена фигурантов дела не называются.

РЕКЛАМА

Как сообщают испанские СМИ, видео, о котором идет речь, записал в июне на Канарских островах один из задержанных, а затем распространил среди своих коллег. Есть сообщения, что запись пересылалась и среди игроков основного состава клуба.

Узнав о существовании видео, мать несовершеннолетней подала жалобу в полицию. Началось расследование. 

Участникам скандала грозит от трех месяцев до года тюремного заключения.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Рубиалес прибыл на допрос по делу о поцелуе

"А за задницу обязательно было меня хватать?": нападение на испанскую журналистку в прямом эфире

Рубиалес подал в отставку

Скандал сексуального характера Испания Футбол