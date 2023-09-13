Израиль: Верховный суд рассматривает апелляции к принятому Кнессетом законопроекту судебной реформы

By Euronews

15 судей Верховного суда Израиля обсуждают апелляции к законопроекту судебной реформы, принятой парламентом. Главное нововведение ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые кабинетом министров.

Верховный суд Израиля приступил к рассмотрению ходатайств об отмене закона, ограничивающего его собственные полномочия.

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Впервые коллегия в составе всех 15 судей собралась для обсуждения восьми апелляций к принятому в июле Кнессетом законопроекту судебной реформы.

Главное нововведение ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством.

В администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху утверждают, что изменения в законодательстве позволят восстановить баланс между политиками и судебной властью. Такой подход к реформе разделяют сторонники правительства. Однако их не так много.

Оппозиция считает, что проведение реформы приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии.

Накануне слушаний тысячи израильтян снова вышли на протесты против пересмотра судебной системы.

Участники манифестаций обвиняют Нетаньяху, который проходит по делу о коррупции, в попытке использовать предлагаемую реформу для отмены возможных судебных решений против него.