Наводнение в Ливии: тысячи людей погибли и пропали без вести

By Euronews

Шторм "Даниэль" принес в Ливию проливные дожди. В результате мощных наводнений погибли не менее 2000 человек. Тысячи числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 2000 человек погибли и несколько тысяч пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Ливии. Причиной катастрофы стали проливные дожди, которые принес шторм "Даниэль".

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Дерна, Ливия AP/AP

Потоки воды разрушили стареющую инфраструктуру, в том числе защитные сооружения. Город Дерна оказался в числе наиболее пострадавших населенных пунктов.

Ахмед аль-Мосмари, официальный представитель ливийской армии:"На юге Дерны обрушились две плотины. В результате вода хлынула в Дерну, в сам город. Три моста полностью обрушились. Вода разлилась по кварталам. Целые кварталы были смыты в море вместе с их жителями".

Пропавшими без вести числятся около 6000 человек. Ведутся их поиски. Спасатели также оказывают помощь тем, кто остался без крыши над головой. Ситуации не способствует политический кризис в Ливии. Страна расколота. За власть борются два правительства: одно - востоке, другое - на западе.