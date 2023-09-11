Всемирное наследие под угрозой из-за войны и чрезмерного туризма

В Эр-Рияде открылась сессия ЮНЕСКО. В этом году статус объектов под угрозой могут получить Киев и Львов. Вулканы Камчатки и озеро Байкал в РФ могут также попасть в этот список.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит 45‑я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году запланированная в Казани встреча не состоялась из-за вторжения РФ в Украину.

РЕКЛАМА

55 объектов могут получить статус всемирного наследия под угрозой, в том числе в России и в Украине. Будут также рассмотрены десятки заявок стран на включение новых объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Комитет уже включил Одессу в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в январе этого года. Поэтому мы в ходе этой встречи рассмотрим ситуацию с двумя городами, Киевом и Львовом",— заявил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазаре Элунду Ассомо.

Ранее Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал включить российские вулканы Камчатки в список объектов, находящихся под угрозой из-за опасений ООН, связанных с развитием туристических проектов в регионе. В этот список может попасть и озеро Байкал.

"Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации?", — раскритиковал на днях действия ЮНЕСКО вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Из-за российского вторжения у ЮНЕСКО уже взяла под усиленную защиту 20 объектов наследия в Украине, в том числе исторический центр Львова и Софийский собор в Киеве. По оценкам экспертов ООН, шесть таких объектов находятся под серьезной угрозой.

Объектом под угрозой могут признать также Венецию, поскольку городу угрожает повышение уровня воды и чрезмерный туризм.

В понедельник израильская делегация приняла участие во встрече ЮНЕСКО в Эр-Рияде. Это первый публичный визит представителей Тель-Авива в Саудовскую Аравию на фоне предположений о возможной нормализации отношений между двумя странами.