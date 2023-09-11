By Euronews

Эммануэль Макрон посещает Дакку. Это первый за 33 года государственный визит президента Франции в Бангладеш. Последний раз Бангладеш посещал Франсуа Миттеран в 1990 году. Цель визита - укрепление стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон совершает визит в Бангладеш. Это первый государственный визит французского лидера в эту южно-азиатскую страну за 33 года. Последним президентом посетившим Бангладеш был Франсуа Миттеран.

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Макрон прибыл в столицу государства Дакку после саммита "Большой двадцатки", проходившего в Нью-Дели.

Главу французской республики приветствовала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

В Париже заявили, что цель визита - развитие сотрудничества и укрепление стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Французские СМИ сообщают, что в ходе визита Макрона в Бангладеш, подписано обязательство о размещении заказа на десять самолетов Airbus A350 для авиакомпании Biman Bangladesh Airways, которая до сих пор являлась эксклюзивным заказчиком Boeing.