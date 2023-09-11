EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Визит президента Франции в Бангладеш

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон Авторское право Manish Swarup/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Эммануэль Макрон посещает Дакку. Это первый за 33 года государственный визит президента Франции в Бангладеш. Последний раз Бангладеш посещал Франсуа Миттеран в 1990 году. Цель визита - укрепление стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон совершает визит в Бангладеш. Это первый государственный визит французского лидера в эту южно-азиатскую страну за 33 года. Последним президентом посетившим Бангладеш был Франсуа Миттеран.

РЕКЛАМА

Макрон прибыл в столицу государства Дакку после саммита "Большой двадцатки", проходившего в Нью-Дели.

Главу французской республики приветствовала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

В Париже заявили, что цель визита - развитие сотрудничества и укрепление стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Французские СМИ сообщают, что в ходе визита Макрона в Бангладеш, подписано обязательство о размещении заказа на десять самолетов Airbus A350 для авиакомпании Biman Bangladesh Airways, которая до сих пор являлась эксклюзивным заказчиком Boeing.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Основной удар шторма "Мокко" приняла на себя Мьянма

Антиправительственные выступления в Бангладеш

Париж 2024. "Флага России "не может быть" на Олимпиаде", - Макрон

Бангладеш Эммануэль макрон Внешняя политика Климат