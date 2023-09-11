50-я годовщина военного переворота в Чили

Президент Чили призвал всех встать на сторону жертв. Чилийцы по-прежнему глубоко разделены на тех, кто защищает переворот, и тех, кто его осуждает.

В Чили отметили 50-ю годовщину со дня военного переворота под руководством генерала Аугусто Пиночета. В результате путча в стране на 20 лет установилась жесткая диктатура.

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Жертвами режима Пиночета стали не менее 3200 человек, из них 1469 пропали без вести. 297 человек были осуждены за преступления против человечности, 1300 дел находятся в производстве.

В официальной церемонии приняли участие более 1000 гостей, в том числе президенты Боливии, Колумбии, Уругвая и Мексики.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал конституцию и законы, когда 50 лет назад силой самолетов, танков и пушек у нас за спиной свергалось верховенство закона. Мы также носим в своих сердцах память о тех, кто с первого дня подвергся гонениям за свои идеи, погиб или исчез, был заключен в тюрьму, подвергнут пыткам, унижен и был вынужден бежать. Вот почему очень важно четко сказать, что государственный переворот нельзя отделять от того, что произошло после него", — заявил президент Чили Габриэль Борич.

Эта дата отмечена политической поляризацией между правящей партией и правой оппозицией из-за разногласий по поводу роли, которую политические силы сыграли в перевороте. Президент Габриэль Борич назвал атмосферу "тяжелой", а бывший президент Мишель Бачелет — "токсичной". В Конгрессе законодатели кричали друг на друга по этому поводу.

Разногласия выплеснулись на улицы в выходные, когда мирная акция протеста тысяч чилийцев в память об исчезнувших и убитых диктаторским режимом была омрачена насилием. Небольшая группа людей в масках бросала камни в окна.

В воскресенье вечером около шести тысяч женщин, одетых в черное, провели в Сантьяго мирную акцию под лозунгом "Никогда больше демократию не будут бомбить", имея в виду воздушные налеты 1973 года.

Спустя полвека после событий чилийцы по-прежнему глубоко разделены на тех, кто защищает переворот, и тех, кто его осуждает.

Опрос, проведенный в мае компанией Cerc-Mori, показал, что 36% населения считают, что Пиночет "освободил Чили от марксизма" — это самый высокий показатель за 28 лет проведения опросов.

В своем выступлении президент подчеркнул необходимость встать на сторону жертв диктатуры: "Примирение достигается не путем нейтралитета или дистанцирования, а путем безоговорочной поддержки тех, кто стал жертвой этого ужаса. Примирение, дорогие соотечественники, не предполагает попыток уравнять ответственность жертв и преступников".

В Чили в конце августа стартовала первая государственная кампания по поиску людей, пропавших без вести при Пиночете. По словам Борича, эта программа станет наследием его правительства.