Ватикан причислил к лику блаженных польскую семью, укрывавшую евреев

By Euronews

Это первый случай беатификации целой семьи с еще нерожденным ребенком. Йозеф и Виктория Ульма укрывала в своем доме восьмерых евреев во время войны. К ним пришли с обыском по доносу.

В воскресенье Ватикан совершил беспрецедентный шаг - беатификацию, причисление к лику блаженных, польской семьи из девяти человек - супружеской пары и их малолетних детей, в том числе нерожденного ребенка.

РЕКЛАМА

Все они были казнены нацистами во время Второй мировой войны за то, что они укрывали евреев.

Во время торжественной мессы в деревне Маркова на юго-востоке Польши папский посланник кардинал Марчелло Семераро зачитал латинскую формулу беатификации семьи , подписанную в прошлом месяце Папой Франциском.

По словам Семераро, Ульма "заплатили самую высокую цену мученичества".

Это первый случай беатификации целой семьи.

Йозеф и Виктория Ульма с детьми Mateusz Szpytma/The AP

Дилемма для католической церкви заключалась в том, что еще нерожденный ребенок не был крещен, и по правилам его не могли объявить мучеником за веру. Но затем специальная комиссия решила, что младенец получил "крещение кровью" своей замученной матери.

44-летний Юзеф Ульма был фермером, глубоко верующим католиком и фотографом-любителем, документировавшим семейную и деревенскую жизнь.

Он и его семья были убиты у себя дома немецко-фашистскими войсками и местной полицией, контролируемой нацистами, ранним утром 24 марта 1944 г. вместе с восемью евреями, которых они прятали в своем доме, после очевидного доноса.

Предполагаемым предателем был Влодзимеж Лес, сотрудник местной полиции. Как сообщается, участники польского сопротивления приговорили его к смертной казни и расстреляли в сентябре 1944 года.