Встреча в Киеве: Берлин обещает дальнейшую поддержку

По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны, развязанной Россией.

"У Путина нет морального компаса" — так министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала депортацию украинских детей в РФ.

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Глава МИД ФРГ в понедельник посетила Киев и встретилась с семьями незаконно вывезенных детей.

В ходе визита Анналена Бербок объявила, что в 2024 году в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины.

Она также сообщила, что Берлин выделяет 20 миллионов евро на экстренную помощь Украине в подготовке энергосистемы к возможным атакам РФ предстоящей зимой. Глава ведомства рассказала также о планах по созданию ветряной электростанции в чернобыльской зоне отчуждения.

По словам Анналена Бербок, расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России. Она пообещала поддержку Украине и призвала украинское правительство к проведению реформ в рамках процесса вступления в ЕС. "Потому что на пути в ЕС Украина уже может показать замечательные вещи, будь то законодательство о СМИ или судебная реформа. Борьба с коррупцией является особенно сложной задачей", — сказала министр иностранных дел Германии.

На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Берлин рано или поздно примет решение предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и поблагодарил Германию за помощь в сфере обороны, отметив эффективность ЗСУ Gepard.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед", — заявил Дмитрий Кулеба.

"Мы могли бы сделать больше и спасти больше жизней украинских военных и гражданских, если бы ракеты уже были. Мы говорим немецким партнерам, что мы уважаем вашу дискуссию, ваши процедуры. Но из всего, что мы знаем о Taurus, нет никаких объективных аргументов в пользу того, чтобы не давать их. Если у вас есть какие-то вопросы – мы готовы положительно ответить... Чем быстрее это произойдет, тем ценнее это будет. Все очень просто", — отметил глава МИД Украины.

Поставку Taurus Украине блокирует канцлер ФРГ Олаф Шольц. Украина с мая ожидает решения Германии после официального запроса.

По данным СМИ Германии, минобороны страны попросило производителя Taurus разработать модификации, ограничивающие программирование возможных целей, чтобы ВСУ не смогли использовать ракеты для атак на российскую территорию. Украина просит дальнобойные ракеты для ударов по ВС РФ за линией фронта.

Анналена Бербок также провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече, в частности, обсуждалось дальнейшее укрепление сил ПВО Украины.