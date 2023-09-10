"Манчестер Юнайтед": бразилец Антони отстранен от тренировок

Решение принято из-за обвинений в насилии, прозвучавших от трех женщин.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отстранил от тренировок вингера Антони на время разбирательств в связи с обвинениями в насилии, которые выдвинули бывшая девушка бразильского футболиста и еще две женщины. Спортсмен все обвинения отвергает. Он также сообщил, что принял решение о перерыве вместе с руководством, чтобы "избежать ненужной полемики вокруг клуба".

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Ранее Антони был исключен из состава сборной Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.