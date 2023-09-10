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Государственный визит Джо Байдена в Ханой

Джо Байден прибыл в Ханой
Джо Байден прибыл в Ханой Авторское право Luong Thai Linh/AP
By Ирина Шелудкова
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В понедельник ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве.

Вьетнам повысил уровень дипломатических отношений с США. После саммита G20 президент США прибыл в Хайной на переговоры о двустороннем сотрудничестве.

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Это первый визит Байдена во Вьетнам. Ожидается подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, обсуждение проектов сотрудничества в сфере производства полупроводников и поставок редкоземельных металлов.

Во Вьетнаме Байден не только конкурирует с растущим влиянием Китая. Американские СМИ сообщают, что Ханой готовил тайную закупку оружия у России, своего давнего поставщика.

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