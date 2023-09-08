В Норвегии найден редкий золотой клад возрастом 1500 лет

By Euronews

51-летний Эрленд Боре купил металлоискатель для хобби и отправился на остров Реннесёй, где его и ждала редкая находка

В Норвегии обнаружен золотой клад возрастом 1500 лет

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51-летний Эрленд Боре купил металлоискатель в качестве хобби, чтобы, как он сказал, "не сидеть на диване", и отправился на южный остров Реннесёй, недалеко от города Ставангер.

Там-то его и ждала редкая находка: девять подвесок, три кольца и 10 золотых жемчужин, зарытых в землю в 500 году. В те времена Норвегия страдала от чумы и природных катаклизмов.

Несмотря на удачу, кладоискатель не питает иллюзий по поводу того, что станет постоянным поставщиком золота в археологический музей Ставангера.