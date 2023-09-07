"Инициатива трех морей": поддержка Украины и развитие региона

Двухдневный форум в Бухаресте завершился. Членом объединения стала также Греция, поэтому добивилось и четвертое море - Эгейское.

На саммите "Инициативы трех морей" в Бухаресте Украина стала ассоциированным государством-участником этого образования, объединяющего страны ЕС, расположенные вблизи морей.

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Российская военная агрессия против Украины была одной из основных тем встречи. Участник обсуждали вопросы энергетической безопасности региона, развития транспорта и цифровых технологий.

"Форум будет стремиться сократить разрыв между Восточной и Западной Европой и добиваться большей сплоченности, процветания и устойчивости", — отметил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Второй день саммита был посвящен также развитию бизнеса. В итоговом совместном заявление говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Греция стала 13-м членом инициативы трех морей. Таким образом в объединении появилось и четвертое море — Эгейское. Ассоциированным членом помимо Украины стала также Молдавия.

В работе форума принял участие специальный представитель президента США по климату Джон Керри, который напомнил, что без атомной энергии невозможно будет добиться нулевых выбросов.

"Потребуются миллиарды евро, чтобы после нескольких лет инвестирования добиться лучшего трансграничного сообщения в сферах транспорта, энергетики и цифровизации. Сотни участников саммита пытаются найти эти средства", - передает из Бухареста корреспондент Euronews Каталин Лента.