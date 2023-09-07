EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

"Инициатива трех морей": поддержка Украины и развитие региона

В Бухаресте завершился двухдневный форум
В Бухаресте завершился двухдневный форум Авторское право DANIEL MIHAILESCU/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Двухдневный форум в Бухаресте завершился. Членом объединения стала также Греция, поэтому добивилось и четвертое море - Эгейское.

На саммите "Инициативы трех морей" в Бухаресте Украина стала ассоциированным государством-участником этого образования, объединяющего страны ЕС, расположенные вблизи морей.

РЕКЛАМА

Российская военная агрессия против Украины была одной из основных тем встречи. Участник обсуждали вопросы энергетической безопасности региона, развития транспорта и цифровых технологий.

"Форум будет стремиться сократить разрыв между Восточной и Западной Европой и добиваться большей сплоченности, процветания и устойчивости", — отметил президент Румынии Клаус Йоханнис. 

Второй день саммита был посвящен также развитию бизнеса. В итоговом совместном заявление говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Греция стала 13-м членом инициативы трех морей. Таким образом в объединении появилось и четвертое море — Эгейское. Ассоциированным членом помимо Украины стала также Молдавия.

В работе форума принял участие специальный представитель президента США по климату Джон Керри, который напомнил, что без атомной энергии невозможно будет добиться нулевых выбросов. 

"Потребуются миллиарды евро, чтобы после нескольких лет инвестирования добиться лучшего трансграничного сообщения в сферах транспорта, энергетики и цифровизации. Сотни участников саммита пытаются найти эти средства", - передает из Бухареста корреспондент Euronews Каталин Лента.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Румыния: смертельные взрывы на автозаправке

В Румынии бушует лихорадка Западного Нила

Эндрю Тейт освобождён из-под домашнего ареста

Румыния Украина Европейский союз Молдавия