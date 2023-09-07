Румыния признала факт падения обломков БПЛА на ее территории

By Euronews

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести обстоятельное расследование в связи с обнаружением обломков возможно российского дрона на территории страны.

Румыния проинформировала союзников по НАТО об обнаружении обломков дрона на своей территории. Бухарест признал этот факт после того, как власти страны в течение нескольких дней отвергали утверждения Киева о падении и взрыве российских дронов на территории соседней Румынии. В оборонном ведомстве, в частности, утверждали, что российские беспилотники не представляли какой-либо прямой военной угрозы.

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Обломки предполагаемого аппарата найдены в районе населенного пункта Плауру недалеко от границы с Украиной. На месте побывал министр обороны Румынии Анхель Тылвэр.

Анджел Тылвэр, министр обороны Румынии:"Цель расследования и поисков, которые мы проводим, заключается именно в том, чтобы уточнить происхождение и тип беспилотника, момент падения его фрагментов, поэтому что мы не можем говорить об аппарате целиком, мы говорим о фрагментах аппарата, который, судя по всему, является беспилотником".

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в связи с инцидентом необходимо провести расследование.

Клаус Йоханнис, президент Румынии:"Если подтвердится, что это были элементы российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, союзника по НАТО".

Союзники по НАТО выразили солидарность с Румынией и заявили, что альянс внимательно следит за ситуацией и остается в тесном контакте с Бухарестом. Министр обороны Румынии пообещал усилить пограничный контроль: установить больше наблюдательных пунктов и ввести больше патрулей.