ISW: украинские войска продолжают продвижение в Запорожской области

Украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и препятствиями "Зуб дракона", которые составляют оборонительный слой российских войск перед украинским наступлением на западе Запорожской области и украинские войска, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

Вот анимированная иллюстрация украинского продвижения, которое можно отследить по новым геолокационным данным за последние сутки.

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"Институт изучения войны" предупреждает: он не готов утверждать, что украинские силы прорвали этот российский оборонительный рубеж, в отсутствие визуальных потверждений присутствия украинской тяжелой техники в этих районах.

Итак, какие же геолокационные данные имеются в наличии?

ISW утверждает: украинские войска продвинулись на позиции у лесополосы к востоку от российских противотанковых рвов и препятствий "зуб дракона", которые являются частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового - 18 км к юго-востоку от Орехова.

Также есть признаки того, что украинские войска продвинулись до российских оборонительных позиций между Работиным и Новопрокоповкой - 13 км к югу от Орихова.

По данным ISW, украинские войска расширяют брешь, которую они проделали в одном российском оборонительном рубеже, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы.