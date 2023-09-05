Тренер чемпионок мира покинул свой пост

By Euronews

Официально причина досрочного расторжения контракта не называется

Главный тренер чемпионок мира Хорхе Вильда покинул свой пост. Федерация футбола Испании отметила «ключевую роль» Вильды в развитии женского футбола в стране, не объяснив причин расторжения контракта, который должен был истечь в августе следующего года. В СМИ происходящее называют «увольнением», напрямую связанным со скандалом вокруг поцелуя. Вильда был среди тех, кто аплодировал Луису Рубиалесу, когда тот защищал свою позицию и отказывался уходить в отставку. Также Вильда не присоединился к своим коллегам по тренерскому штабу женской сборной, которые в знак протеста ушли в остставку практически в полном составе.