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Тренер чемпионок мира покинул свой пост

Хорхе Вильда с «золотом» ЧМ
Хорхе Вильда с «золотом» ЧМ Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Официально причина досрочного расторжения контракта не называется

Главный тренер чемпионок мира Хорхе Вильда покинул свой пост. Федерация футбола Испании отметила «ключевую роль» Вильды в развитии женского футбола в стране, не объяснив причин расторжения контракта, который должен был истечь в августе следующего года. В СМИ происходящее называют «увольнением», напрямую связанным со скандалом вокруг поцелуя. Вильда был среди тех, кто аплодировал Луису Рубиалесу, когда тот защищал свою позицию и отказывался уходить в отставку. Также Вильда не присоединился к своим коллегам по тренерскому штабу женской сборной, которые в знак протеста ушли в остставку практически в полном составе.

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