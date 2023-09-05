Участники фестиваля Burning Man разъезжаются по домам

Дороги высохли и организаторы разрешили передвижение на автотранспорте. Участники музыкального фестиваля в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада наконец смогли покинуть место его проведения. Из-за проливных дождей в пустыне застряли около 70 тысяч человек.

Участники фестиваля Burning Man ("Горящий человек") начали покидать место проведения арт-форума.

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В этот раз из-за проливных дождей более 70 000 человек не могли выехать из пустыни Блэк-Рок, где ежегодно проводится фестиваль, так как земля под ногами превратилась в глубокую непроходимую грязь.

Организаторы объявили, что движение автомобилей запрещено, пока песок не высохнет.

"Это было из-за дождя и всего остального. Я очень рад, что не взял с собой машину, потому что с такой грязью это было бы сложно. Но дороги просохли довольно хорошо. Так что я впечатлена тем, как быстро всё движется", - сказала в беседе с журналистами одна из участниц фестиваля.

Участники фестиваля рассказывают, что люди помогали друг другу в сложной ситуации. Некоторые даже не торопятся покидать Блэк-Рок...

"Мы видели двойную радугу, она придала нам энергии. Люди в нашем лагере были очень щедрыми. Те, у кого были автофургоны, приглашали к себе, когда шёл дождь. Сейчас ноги сухие, мне тепло, так что я счастлив", - поделился впечатлениями Дэвид Паккард из Саут-Портленда, штат Мэн.

"Я простудился, но в остальном последние пару дней провел очень хорошо. Если бы не простуда и приятель, с которым, как я надеялся, будет веселее на фестивале, думаю, это была бы моя лучшая пара вечеров на Burning Man", - рассказал еще один участник фестиваля инженер-программист из Сан-Франциско Тед Шундлер.

Фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок — одно из главных культурных событий в США. Недельное мероприятие ежегодно собирает около 80 тысяч артистов, музыкантов и зрителей.

На нем выставляются различные арт-инсталляции, в том числе огромная деревянная фигура человека, которую сжигают в конце фестиваля.