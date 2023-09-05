Франция приняла пять афганских женщин, которым угрожали талибы

By Euronews

Пять афганских женщин, среди которых бывший ректор университета и телеведущая, прибыли в Париж из Пакистана. На родине им угрожала опасность.

Во Францию прибыли пять афганских женщин, которым после захвата "Талибаном" власти в Афганистане пришлось бежать в Пакистан. Родную страну они покинули после угроз со стороны талибов.

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Среди прибывших в Париж - экс-руководитель университета, бывший консультант неправительственной организации, телеведущая и учительница школы в Кабуле. Вместе с одной из женщин во Францию приехали трое детей.

"Я работала в правительстве, была советником министра по вопросам политики, и мне угрожали талибы, они угрожали моей жизни. Поэтому я вынуждена была бежать из Афганистана в Пакистан", - рассказала активистка движения за права женщин Навин Хашим.

"Не забывайте об афганских женщинам, о народе Афганистана. Им нужна ваша помощь и поддержка ООН", - сказала журналистка Музган Фераджи.

Французские власти и неправительственные организации, занимающиеся вопросами беженцев, отмечают, что "особое внимание" уделяется женщинам, жизни которых угрожает опасность. Эксперты ООН указывают на то, что талибы проводят репрессии в отношении бывших государственных служащих и тех, кто имел тесные контакты с западными организациями.

"Талибан" захватил власть в Афганистане летом 2021 года.