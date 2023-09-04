Конфликт курдов и арабов в Дейр-эз-Зоре: SDF отправили подкрепление

By Euronews

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор не утихает конфликт между курдскими и арабскими повстанцами. И те, и другие входят в состав "Демократических сил Сирии", которые борются против режима Башара Асада и террористического "Исламского государства".

Контролируемые курдами "Силы демократической Сирии" (SDF) отправили подкрепление в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, где с прошлой недели продолжаются жестокие столкновения между курдскими и арабскими племенами.

РЕКЛАМА

И те, и другие входят в состав SDF — вооруженного ополчения, которое в борьбе против режима Башара Асада и террористического "Исламского государства" поддерживают США.

27 августа "Cилы демократической Сирии" арестовали одного из арабских военных лидеров Ахмада аль-Хубейла, обвинив его в хищениях, торговле наркотиками и сотрудничестве с правительством Башара Асада.

В ответ арабские племена начали обстреливать позиции SDF, устраивать засады на их автомобили и жечь покрышки. На некоторое время им удалось взять под контроль несколько крупных населенных пунктов, пишет агентство "Рейтер". Жертвами столкновений, по данным издания, стали более 150 человек, десятки — получили ранения.

В конфликт пришлось вмешаться Вашигтону: в воскресенье провинцию посетили высокопоставленные американские чиновники, в том числе заместитель помощника госсекретаря США Итан Голдрич и генерал-майор Джоэл Вауэлл, командующий коалицией против ИГ.

Как заявили в посольстве США в Сирии, они встретились с представителями курдов и шейхами арабских племен, которые "согласились с необходимостью скорейшей деэскалации насилия". Впрочем, насколько встреча с представителями Вашингтона помогла разрядить конфликт пока не ясно.

Дейр-эз-Зор богата нефтью: шейхи местных арабских племен утверждают, что лишились своих нефтяных богатств, так как доходами от залежей сырья после ухода "Исламского государства" пользуются курды. Арабы также обвиняют курдов в дискриминации.

Ситуация непростая и в соседней сирийской провинции Эль-Хасаке, где SDF столкнулись уже с повстанцами из тоже оппозиционной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция, и проправительственными силами. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в боях погибли как минимум 23 человека.

Между тем в подконтрольных Дамаску южных провинциях почти две недели продолжаются антиправительственные протесты, вызванные ростом инфляции. Они начались, когда президент страны Башар Асад вдвое поднял зарплаты и пенсии чиновников, уменьшив субсидии на бензин.