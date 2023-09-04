Сожжение Корана в Мальмё вызвало "жестокие беспорядки"

By Euronews

Очередная антиисламская акция иракского беженца Салвана Момики вызвала гнев мусульманской общины и последующие беспорядки.

Этой ночью в шведском Мальмё было неспокойно. В районах Вернхемсторгет и Розенгард, где преимущественно проживают иммигранты, произошли столкновения полиции с разгневанной толпой.

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Причиной беспорядков стала антимусульманская акция, во время которой иракский беженец Салван Момика сжег копию Корана. Все попытки протестующих остановить его - не увенчались успехом.

Полиция Мальмё заявила, что стражей порядка забросали камнями и подожгли десятки автомобилей, охарактеризовав события, начавшиеся в воскресенье и продолжавшиеся всю ночь, как "жестокие беспорядки". По меньшей мере три человека были задержаны.

За последние месяцы Момика не раз осквернял Коран в ходе подобных акций, проходивших в основном в Стокгольме. Шведская полиция не препятствовала, ссылаясь на свободу слова.

Швеция отменила законы о богохульстве в 1970-х годах, и правительство заявило, что не намерено вновь вводить их.

Сожжение Корана вызвало гневные протесты в мусульманских странах, нападения на шведские дипломатические представительства и угрозы со стороны исламских экстремистов. Мусульманские лидеры Швеции призвали правительство найти способы прекратить сжигание Корана.

И власти прислушались, теперь они изучают юридические возможности, позволяющие полиции отказывать в разрешении на проведение подобных демонстраций по соображениям национальной безопасности.