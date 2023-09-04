Проливные дожди в Испании стали причиной гибели людей

После нескольких периодов сильной жары на регионы Испании обрушились сильные ливни, приведшие к человеческим жертвам.

Два человека погибли и один объявлен пропавшим без вести в центральной Испании, сообщают местные СМИ.

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Из-за продолжающихся сильных штормов с ливнями высший уровень опасности объявлен для Мадрида, а также для районов Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи.

В столичном регионе автомобиль, в котором ехали отец и сын, упал в реку и был унесен сильным течением. В полиции сообщили, что ребенка удалось спасти.

Двое мужчин скончались в провинции Толедо.

Проливные дожди в Испании привели к перебоям в работе авиатранспорта, а также остановке железнодорожного и автомобильного сообщения. Многие дороги в стране оказались под водой.

Власти призывают граждан оставаться дома.

Пожарные Каталонии опубликовали кадры аэросъемки, на которых видны обширные затопленные территории. Нескольким людям понадобилась помощь в эвакуации из своих домов и автомобилей. Временно было перекрыто железнодорожное и автомобильное движение в регионе.