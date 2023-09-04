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Лидера военного переворота в Габоне объявили временным президентом страны

Генерал Брис Олиги Нгема во время принесения присяги. Либревиль, Габон. 4 сентября 2023.
Генерал Брис Олиги Нгема во время принесения присяги. Либревиль, Габон. 4 сентября 2023. Авторское право Euronews
By Euronews
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Брис Олиги Нгема принес присягу перед Конституционным судом Габона. В конце августа группа возглавляемых им военных свергла избранного президента страны и отправила его под домашний арест.

Лидер захвативших власть в Габоне военных, генерал Брис Олиги Нгема принял присягу на должность президента страны на время переходного периода. 

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В иннаугурационной речи он пообещал сохранить демократию, освободить политзаключенных и в будущем передать власть гражданскому правительству в ходе выборов — правда, не сразу, якобы чтобы "не повторить прошлых ошибок".

Группа габонских военных свергла избранного президента страны Али Бонго Ондимбу 30 августа — через четыре дня после выборов, на которых его переизбрали на третий срок. Свергнутного главу государства обвиняют в коррупции, измене родине и других преступлениях.

Согласно заявлениям путчистов, Али Бонго Ондимба содержится под домашним арестом. Его сын также взят под стражу.

Переворот положил конец 55-летнему правлению династии Бонго. При этом Брис Олиги Нгема — двоюродный брат свергнутого лидера, который к тому же служил в охране его отца.

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