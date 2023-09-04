Ледник Адамелло в Итальянских Альпах отступил на 139 метров за год

By Euronews

Ученые-гляциологи беспокоятся за ледник Адамелло, расположенный в Итальянских Альпах. Только за 2022-й он потерял 139 метров льда, хотя ранее отступал в среднем на 15 метров в год.

Крупнейший ледник в Итальянских Альпах, Адамелло, понемногу исчезает из-за глобального потепления. Ученые полагают, что ему осталось существовать менее ста лет.

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Каждый год специалисты поднимаются по склонам массива Адамелло-Презанелла и изучают изменения, которые произошли с момента предыдущей экспедиции.

"С конца XIX века до сегодняшнего дня ледник потерял примерно 2,7 км. В последние пять лет потери составляли в среднем 15 м в год, но только за последний, 2022-й, год они составили 139 м", — говорит председатель Гляциологической комиссии Общества альпинистов Трентино (SAT) Кристиан Феррари.

Как и другие альпийские ледники, Адамелло страдает от нехватки снега и слишком высокой температуры воздуха. Этим летом она опускалась ниже нуля на высоте в 5000 метров: при том, что высота Адамелло — лишь 3554.

"С самого начала мы хотели напомнить, как благодаря ледникам мы на собственном опыте ощущаем изменение климата. Уровень информированности растет, особенно среди молодежи. Это дает нам надежду. Проблема в том, что климат меняется очень быстро, что, возможно, не совпадает с нашим временем, которое течет немного медленнее", — считает ответственная по Альпам в организации по защите окружающей среды Legambiente Ванда Бонарио.

Всего в горном массиве Адамелло-Презанелла — 48 ледников, и все они стремительно тают.