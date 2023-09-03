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Мадрид готовится к рекордным ливням и наводнению

Испанцы под дождём
Испанцы под дождём Авторское право Alvaro Barrientos/AP
By Андрей Позняков
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Мэрия принимает экстренные меры в преддверии возможного бедствия.

Железнодорожные линии закрыты, отменён матч национальной футбольной лиги, местным жителям рекомендовано не выходить из дома и не пользоваться личным автотранспортом: в Мадриде и окрестностях готовятся к наводнениям. 

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Власти объявили об экстренных мерах после предупреждения метеорологов о надвигающихся сильных ливнях. По данным мэрии, может быть побит рекорд 1972 года, когда в Мадриде выпало 87 литров осадков на квадратный метр. 

Нынешний прогноз – 120 литров – после сильной жары предвещает серьёзные проблемы для столичного региона

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