Фестиваль Burning Man в пустыне Невады превратился в лужу грязи

Один человек погиб во время ливней, десятки тысяч заблокированы на территории фестиваля.

Полиция американского штата Невада расследует обстоятельства гибели человека на фестивале Burning Man («Горящий человек») во время непогоды. Из-за сильных ливней пустынная пыль превратилась в огромную лужу грязи, в которой увязли автомобили, палатки и павильоны.

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Фестиваль контркультуры сорван, тысячи людей оказались заблокированы в субботу вечером на его территории, в то время как метеорологи предупредили о новых обильных осадках. Полиция не раскрывает никаких подробностей о гибели человека, доступ автотранспорта к месту проведения фестиваля ограничен.