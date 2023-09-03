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Фестиваль Burning Man в пустыне Невады превратился в лужу грязи

Спутниковый снимок территории фестиваля Burning Man в пустыне Невады 28 августа 2023
Спутниковый снимок территории фестиваля Burning Man в пустыне Невады 28 августа 2023 Авторское право ©2023 Maxar Technologies via AP
By Андрей Позняков
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Один человек погиб во время ливней, десятки тысяч заблокированы на территории фестиваля.

Полиция американского штата Невада расследует обстоятельства гибели человека на фестивале Burning Man («Горящий человек») во время непогоды. Из-за сильных ливней пустынная пыль превратилась в огромную лужу грязи, в которой увязли автомобили, палатки и павильоны.

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Фестиваль контркультуры сорван, тысячи людей оказались заблокированы в субботу вечером на его территории, в то время как метеорологи предупредили о новых обильных осадках. Полиция не раскрывает никаких подробностей о гибели человека, доступ автотранспорта к месту проведения фестиваля ограничен.

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