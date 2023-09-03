Монблан Ультратрейл покорился американцам

By Euronews

Двойной победой американских спортсменов - Джима Уолмсли и Кортни Даувальтер - завершился 20-й Монблан Ультратрейл.

Среди мужчин первым финишную черту в центре Шамони пересёк Джим Уолмсли с результатом 19 часов 37 минут и 43 секунды. Выходец изАризоны и бывший военнослужащий, Уолмсли с 2022 года проживал во французских Альпах и готовился к ультрамарафону.

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Он превзошёл результат прошлогоднего победителя- испанца Килиана Йорнета (19 часов 49 минут и 30 секунд, но рекордом это не стало, так как маршрут был упрощен организаторами в начале недели из-за плохой погоды.

Вторым к финишу пришёл соотечественник Уолмсли Зак Миллер с отставанием от победителя в 20 минут; третьим сталфранцуз Жермен Гранжье, он отстал от Миллера более чем на десять минут.

Кортни Даувальтер финиширует в Шамони, 20-й Ультратрейл Монблан, 1 сентября 2023 г. JEFF PACHOUD/AFP or licensors

Победительницу женского Ультратрейла собравшиеся в Шамони организаторы и публика приветствовали особенно тепло: заняв первое место с результатом23 часа 29 минут и 14 секунд,Кортни Даувальтерстала первой спортсменкой, выигравшей в одном году три крупные гонки на ультрадистанциях. В прошлом преподаватель естественных наук, Даувальтер начала заниматься трейлраннингом довольно поздно: в 25 лет. Но с тех пор доминирует в своём виде спорта, регулярно опережая лучших спортсменов-мужчин на дистанциях 100 и даже 200 км.

Второе место заняла немка Катарина Хартмут, третьей стала китаянка Фужао Сян.

Маршрут Монблан Ультратрейла проходит по территории трйх государств: Франции, Италии и Швейцарии. Протяжённость марафона 172 километра, перепад высот на трассе составляет 10 тысяч метров.